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«Прогресс» начал производство многоцелевых вертолетов Ка-62

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Фото: Правительство Приморского края/Игорь Новиков
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Авиазавод «Прогресс», входящий в холдинг «Вертолеты России», начал производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 марта на сайте правительства Приморского края.

«На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год», — сказал управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае 2018 года.

В сентябре 2019 года заместитель гендиректора — генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин заявил о создании замены французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62.

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