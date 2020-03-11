Под Челябинском родился ребенок с редким весом

В Челябинской области на свет появился ребенок с редким весом. Накануне, 8 марта, в ОКБ №2 родился мальчик весом 5,37 кг.

Как рассказал сайту «Первого областного» врач больницы, при рождении нормой считается вес в районе 3 кг, а малыши весом 4 кг считаются уже крупными. Вес более 5 кг уже большая редкость.

Новорожденные с большим весом могут страдать различными заболеваниями, но в этом случае ребенок абсолютно здоров. Его вместе с мамой уже выписали из больницы.

В октябре 2019 года в Кемерово на свет появилась девочка весом 5,26 кг. Малышку сразу же прозвали «богатыршей».