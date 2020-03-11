В Москве возбуждено уголовное дело после кражи у безработного почти 4 млн рублей

В Москве возбуждено уголовное дело после кражи из машины безработного мужчины рюкзака, в котором было около 4 млн рублей. Об этом 11 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Заявление о краже денег поступило в полицию 9 марта. Инцидент произошел около дома 7 на Миусской площади в центре Москвы. Неизвестный украл из автомобиля Opel Astra рюкзак, в котором находилось около 3,93 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»)», — рассказали агентству.

Ранее, в январе, в московском районе Митино вор вынес из квартиры 36-летней безработной имущество на сумму более 5 млн рублей.