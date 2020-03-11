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Банкротом объявили предприятие «Курск-молоко»

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Арбитражный суд Курского района принял решение об объявлении банкротом «Курск-молоко». На предприятии введена процедура наблюдения.

На оперативном совещании губернатора Романа Старовойта замглавы региона Сергей Стародубцев сообщил, что «Курск-молоко» продолжит работу и после введения конкурсного производства. Для региона важно сохранить «Курск-молоко», поскольку оно давало хорошие объемы — более 100 т молока в сутки.

По словам Стародубцева, которые приводит «Курская правда», обращение в суд поступило из-за задолженности предприятия как поручителя по банковскому кредиту другого хозяйствующего субъекта. Руководство завода обещает выплатить долг в размере 101 млн рублей до конца 2020 года.

В феврале сообщалось об увеличении мощности масштабного проекта «Грибная радуга» в Курской области в 1,5 раза в 2020 году.

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