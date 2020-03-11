Индексы США выросли почти на 5%

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию 10 марта ростом почти на 5%, пишет MarketWatch.

Отмечается, что индексы восстановили около половины понесенных накануне потерь. Так, Dow Jones Industrial Average (DJIA) подскочил почти на 1000 пунктов в течение первых минут с открытия торгов. Однако через некоторое время рост сошел на нет, рынок вернулся к нему только в последние часы торгов.

Таким образом, индекс DJIA вырос на 4,89%, индекс S&P прибавил 4,94%, составной индекс Nasdaq вырос на 4,95%.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан были согласны только на сокращение в рамках ранее достигнутых договоренностей. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.