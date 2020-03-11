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Россия предоставит защиту задержанному в США Кириллу Фирсову

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия предоставит задержанному в США Кириллу Фирсову защиту. Об этом в среду, 11 марта, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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«Судя по источнику, американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании», — подчеркнул Косачев. По словам сенатора, нужно потребовать от Вашингтона информацию о причинах задержания россиянина, сообщает «РИА Новости».

Представители РФ должны добиваться личной встречи с Фирсовым и предоставления ему адвокатов, отметил политик.

Следующие шаги должны определяться в указанных обстоятельствах, добавил сенатор.

Фирсова задержали 7 марта в Нью-Йорке по подозрению в продаже персональных данных. Как полагают американские спецслужбы, россиянин якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу Deer.IO. Его считают причастным к двум эпизодам. Одну из покупок данных провели агенты ФБР.

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