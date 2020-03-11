В «Вертолетах России» назвали сроки начала испытаний модернизированного Ка-32

Холдинг «Вертолеты России» планирует начать летные испытания модернизированного вертолета Ка-32 к началу 2021 года. Об этом 11 марта сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Работа по глубокой модернизации Ка-32 идет. Мы ожидаем, что до конца года появится первый опытный образец, и мы приступим к первым летным испытаниям. Конец этого года — начало следующего», — передает его слова «РИА Новости».

Богинский полагает, что после завершения летных испытаний «можно будет говорить» о поставке до пяти новых вертолетов в год и модернизации трех-пяти в год.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC предназначен для пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске и других целей, сообщает телеканал «Звезда». Машины эксплуатируют в России, Канаде, Китае, Швейцарии, Испании, Португалии, Южной Корее, Индонезии и других странах. В феврале 2019 года Россия поставила Ка-32 в Турцию.