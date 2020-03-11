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Экономике США предсказали серьезные проблемы из-за обвала нефтяного рынка

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Фото: REUTERS/Bryan R Smith
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Из-за недавнего падения нефтяного рынка, произошедшего в это воскресенье, долговой рынок и вся экономика США может серьезно пострадать. Такой прогноз сделал аналитик Strategas Research Partners Томас Цитсурис, которого цитирует CNBC.

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Падение котировок может повлечь за собой нестабильность на американском долговом рынке, считает эксперт.

Примером такой нестабильности уже выражается в том, что доходность казначейских облигаций заметно снизилась, инвесторы покупают их, чтобы защитить свои вложения.

Отдельно аналитик выделил нефтяную сферу, указав на ее сильную закредитованность. И в первую очередь речь идет о предприятиях, которые занимаются разработкой сланцевых месторождений. В своей работе они вынуждены опираться на заемные средства и привлекать их по высоким относительно рынка ставкам.

Чарльз-Генри Моншау, директор по инвестициям дубайской компании Al Mal Capital, согласился с тем, что многие нефтяные компании из США уязвимы к скачкам цен на нефть.

«Некоторых из них это может поставить на грань банкротства, и, очевидно, это может оказать волновое воздействие на весь кредитный рынок», — указал он.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.

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