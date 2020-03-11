Экономике США предсказали серьезные проблемы из-за обвала нефтяного рынка

Из-за недавнего падения нефтяного рынка, произошедшего в это воскресенье, долговой рынок и вся экономика США может серьезно пострадать. Такой прогноз сделал аналитик Strategas Research Partners Томас Цитсурис, которого цитирует CNBC.

Падение котировок может повлечь за собой нестабильность на американском долговом рынке, считает эксперт.

Примером такой нестабильности уже выражается в том, что доходность казначейских облигаций заметно снизилась, инвесторы покупают их, чтобы защитить свои вложения.

Отдельно аналитик выделил нефтяную сферу, указав на ее сильную закредитованность. И в первую очередь речь идет о предприятиях, которые занимаются разработкой сланцевых месторождений. В своей работе они вынуждены опираться на заемные средства и привлекать их по высоким относительно рынка ставкам.

Чарльз-Генри Моншау, директор по инвестициям дубайской компании Al Mal Capital, согласился с тем, что многие нефтяные компании из США уязвимы к скачкам цен на нефть.

«Некоторых из них это может поставить на грань банкротства, и, очевидно, это может оказать волновое воздействие на весь кредитный рынок», — указал он.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.