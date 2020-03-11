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Сбой произошел в работе Twitter

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Фото: TASS/imago images/Ralph Peters
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В ночь на среду, 11 марта, в работе сервиса Twitter произошел сбой. Об этом сообщил портал сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов интернета.

С неполадками столкнулись пользователи Японии, Израиля, Франции, Великобритании и США. В России трудности с использованием Twitter испытали жители Москвы.

66% пожаловались на трудности к доступу к сайту. 21% и 11% жалоб связан с проблемами в работе приложения для Apple и Android, отмечает «Газета.ру».

Накануне видео, которое президент США Дональд Трамп ретвитнул в свой аккаунт, было отмечено социальной сетью как недостоверное.

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