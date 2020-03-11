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Спикер верховной рады Разумков рассказал об общении на русском языке

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Фото: TASS/Zuma
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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что общение на русском языке в повседневной жизни считает принципиальной позицией. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

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По словам политика, в жизни он общается чаше на русском, использовал этот язык во время эфиров. «Но параллельно с этим было сказано — пока я не буду занимать какую-то должность, которая обяжет меня использовать украинский язык», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время он чаще использует украинский язык, потому что 24 часа в сутки исполняет свои обязанности как глава парламента. «Поэтому в принципе во время эфиров, когда мне задают вопрос на русском, то я стараюсь отвечать по-русски, но в целом, выполняя свои служебные обязанности, я разговариваю на украинском языке», — объяснил Разумков.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут разговаривать на любых языках, в том числе на русском. Себя он назвал «русскоязычным президентом Украины».

16 июля того же года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Он подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

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