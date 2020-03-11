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В районе разрушенных дамб в Красноярском крае возобновлены поисковые работы

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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На юге Красноярского края возобновилась поисковая операция на реке Сейба, где в октябре 2019 года произошел прорыв технологической дамбы золотодобывающей артели, сообщает КГКУ «Спасатель».

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Тела трех рабочих, которых не удалось найти сразу после аварии, будут искать красноярские водолазы. Они вчера выехали в Курагинский район и пробудут там до 15 марта, говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

ЧП произошло в Курагинском районе 19 октября 2019 года. Вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающего прииска, расположенных в бассейне реки Сисим и залила рабочий поселок. В результате затопленными оказались два общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое числятся пропавшими без вести.

В Красноярском крае по решению суда компания «Сисим», виновная в прорыве пяти дамб, лишилась лицензии на добычу золота на реке Большая Сейба.

Правоохранительные органы выяснили, что должностные лица добывающей компании допустили неправильное строительство и эксплуатацию дамб, которые не должны были быть связаны одним каскадом. При добыче золота на прииске также допускались серьезные нарушения. По итогам проверки были арестованы генеральный директор компании, горный мастер и начальник участка.

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