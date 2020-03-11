Вооруженный преступник пытался ограбить в Мехико выходца из России

Вооруженный пистолетом преступник во вторник, 11 марта, попытался совершить разбойное нападение на выходца из России в районе Куаутемок в центре Мехико. Об этом говорится в заявлении управления общественной безопасности мексиканской столицы.

Отмечается, что злоумышленник потребовал от мужчины, находившегося за рулем автомобиля, отдать ему деньги и ценности. Преступника заметил патрулировавший этот район полицейский и потребовал от него немедленно бросить оружие, передает ТАСС.

Вместо этого преступник дважды выстрелил в сторону правоохранителя, после чего был ранен ответным огнем.

«Необходимо отметить, что быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали завершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России», — говорится в сообщении.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на мотоцикле, власти ведут его розыск.

7 марта сообщалось, что два сотрудника прокуратуры и семь гражданских лиц погибли в результате стрельбы в районе Лас-Хуэртас в городе Сан-Педро-Тлакепак в максиканском штате Халиско.