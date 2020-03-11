В сирийском Лерамуне открылся хлебозавод

Хлебозавод стал первым предприятием, которое открылось после освобождения в Лерамуне. Этот район на северо-западе Алеппо наиболее серьезно пострадал от боевиков.

Предприятие находилось в 300 м от зоны боевых действий. Боевики использовали это и другие близлежащие здания для укрытия и в качестве укреплений. Освободить этот район сирийской армии удалось месяц назад.

По словам директора пекарни Абд аль-Ваххаба, сейчас на предприятии работают около 70 человек, которые изготавливают не только булки и лепешки, но и восточные сладости.

«Я пеку хлеб уже 40 лет, если не понравится хотя бы одна булка, забракую всю партию. Это моя личная ответственность перед людьми, особенно бедными, для которых хлеб — это продукт, без которого они не могут обойтись», — рассказал он российским журналистам.

Абд аль-Ваххаб выразил уверенность, что в освобожденном Лерамуне вскоре восстановится работа большинства предприятий.

Ранее в марте сообщалось, что мирная жизнь постепенно возвращается в старые кварталы сирийского Алеппо, у местных жителей появилась возможность найти работу или открыть свой бизнес.