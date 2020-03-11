В Подмосковье ограбили дом замгубернатора ЯНАО
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где предположительно проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили €200 тыс. и ведомственные награды.
В доме находились двое мужчин, их связали и избили.
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где предположительно проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили €200 тыс. и ведомственные награды.
В доме находились двое мужчин, их связали и избили.