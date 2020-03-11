В Челябинске имена должников за услуги ЖКХ написали на билборде
В Челябинске должников за коммуналку призывают к ответственности с помощью билбордов. Такую креативную «рекламу» нарушителям устроила управляющая компания. Коммунальщики рассчитывают, что гласность все же подвигнет людей выплатить долги.
В Челябинске должников за коммуналку призывают к ответственности с помощью билбордов. Такую креативную «рекламу» нарушителям устроила управляющая компания. Коммунальщики рассчитывают, что гласность все же подвигнет людей выплатить долги.