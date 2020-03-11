Прямой эфир

Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».

Для более 3,5% опрошенных угроза угона стала чуть ли не манией, а каждый пятый автовладелец (22%) видит сны, в которых машину угоняют. «В отдельных случаях эти сны оказались вещими», — говорится в отчете, который приводит «РИА Новости».

Что же касается реакции на похищение автомобиля, то большинство респондентов сразу звонили в полицию, следующим популярным ответом было «попытался найти автомобиль в другом месте», а третьим — «позвонил друзьям и родственникам».

Любопытно, что в пятерку самых популярных реакций вошла и такая: «ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь», — добавляется в исследовании.

Из всех опрошенных только 31% предприняли меры для обеспечения безопасности своего автомобиля, например, установили спутниковую противоугонную систему. Большинство же (62%) даже не собираются покупать такое оборудование. И только 6% планируют им обзавестись.

Ранее страховщики назвали самые угоняемые новые автомобили по итогам 2019 года. Среди лидеров: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020