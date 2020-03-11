Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля

Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».

Для более 3,5% опрошенных угроза угона стала чуть ли не манией, а каждый пятый автовладелец (22%) видит сны, в которых машину угоняют. «В отдельных случаях эти сны оказались вещими», — говорится в отчете, который приводит «РИА Новости».

Что же касается реакции на похищение автомобиля, то большинство респондентов сразу звонили в полицию, следующим популярным ответом было «попытался найти автомобиль в другом месте», а третьим — «позвонил друзьям и родственникам».

Любопытно, что в пятерку самых популярных реакций вошла и такая: «ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь», — добавляется в исследовании.

Из всех опрошенных только 31% предприняли меры для обеспечения безопасности своего автомобиля, например, установили спутниковую противоугонную систему. Большинство же (62%) даже не собираются покупать такое оборудование. И только 6% планируют им обзавестись.

Ранее страховщики назвали самые угоняемые новые автомобили по итогам 2019 года. Среди лидеров: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.