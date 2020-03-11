В Москве запретили мероприятия свыше 5 тыс. человек из-за коронавируса

Указом мэра Москвы до 10 апреля из-за угрозы коронавируса запрещаются все публичные мероприятие, где участвуют свыше 5 тыс. человек. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра столицы.

На прошлой неделе московские власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.

Граждане России, прибывшие из стран с зафиксированными случаями коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Помимо этого, после такой поездки нужно соблюдать двухнедельный карантин. Список неблагополучных стран насчитывает на данный момент 17 стран. Среди них — Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания и США.

Что же касается спортивных мероприятий, то Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига заявили о том, что выполнят указание властей Москвы. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) также заявила о готовности исполнить решение мэра, сообщает РИА Новости.

Формат поведения матчей КХЛ рассмотрит 11 марта, РФС в ближайшее время.

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь ведомство рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, зрелищных и спортивных мероприятий, не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Одноразовые маски в общественных местах по-прежнему актуальны — их нужно менять каждые два–три часа.

При первых признаках недомогания необходимо остаться дома и вызвать врача.

Как выяснили китайские эпидемиологи, новый вирус «живет» в воздухе как минимум 30 минут, радиус заражения — 4,5 м. При этом вирус остается несколько дней на поверхностях, куда попали капли после кашля или чихания больного человека. Дольше всего вирус держится на металле, пластике и стекле — до девяти дней, и меньше всего на алюминии — максимум восемь часов.