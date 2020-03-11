Прямой эфир

Пентагон признал оказание помощи талибам в борьбе с ИГ

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Lashkar Gah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США оказывали поддержку радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом во вторник, 10 марта, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил.

Пиар во время чумы: о чем реально договорились США и талибы
Москва ждет, что Вашингтон сообщит ей об итогах соглашения с запрещенным движением и планирует присутствовать при подписании документа

По словам военачальника, американская поддержка «Талибана» была «очень ограниченная». Он добавил, что речь идет о противодействии ИГ в южной провинции Нангархар, передает ТАСС.

«Это один из самых сложных (для ведения боевых действий. – Ред.) районов в мире. Они («Талибан») заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов», — заявил Маккензи.

Ранее представители Пентагона неоднократно обвиняли другие страны в поддержке движения «Талибан» в Афганистане. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана.

В конце февраля Соединенные Штаты и «Талибан» подписали в Дохе совместное соглашение, согласно которому США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020