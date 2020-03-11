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Россиянин задержан в Нью-Йорке по подозрению в продаже персональных данных

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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В Нью-Йорке 7 марта был задержан гражданин России Кирилл Фирсов. Его подозревают в продаже персональных данных, приводит информацию из документов судебной базы США «РИА Новости».

«Обвиняемый был задержан в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в субботу, 7 марта 2020 года», — сказано в документе.

По данным американских спецслужб, россиянин якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу Deer.IO. В его деле фигурируют два преступных эпизода. Главная причина задержания — покупки данных, сделанные агентами Федерального бюро расследований.

Еще один россиянин Алексей Бурков был арестован в аэропорту Тель-Авива при прохождении паспортного контроля в 2015 году, и в ноябре 2019 года его экстрадировали в США. Приговор назначен на 8 мая 2020 года.

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