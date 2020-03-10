Экс-премьеру Франции запросили срок за фиктивное трудоустройство

Обвинение запросило пять лет лишения свободы бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону по делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы. Об этом сообщила радиостанция France Info во вторник, 10 марта.

Отмечается, что в своем обвинении прокурор потребовал три из пяти лет лишения свободы сделать для Фийона условными. Такой же срок он запросил и для супруги экс-премьера. По информации «РИА Новости», обвинение также потребовало обложить Франсуа Фийона штрафом в размере €375 тыс.

Национальная финансовая прокуратура в своем заключении выразила «глубокое чувство безнаказанности» и цинизм бывшего премьера Франции.

Скандал вокруг Фийона и его окружения разразился во время президентской кампании весной 2017 года. СМИ обвиняли супругу Фийона в том, что она восемь лет получала зарплату в качестве фиктивного парламентского помощника.

Кроме того, сообщалось, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за фиктивную работу в журнале Revue des Deux Mondes.

Франсуа Фийон проиграл в первом туре президентских выборов во Франции в марте 2017 года.