Дату запуска фонтанов объявили в Петергофе

Старт сезона фонтанов 2020 года в музее-заповеднике «Петергоф» (Санкт-Петербург) запланирован на 25 апреля. Первый пуск пройдёт под «Гимн Великому городу», сообщает ТАСС.

Команду запуска даст гендиректор учреждения Елена Кальницкая. В мае запланировано проведение Большого каскада. Традиционный праздник будет приурочен к 75-летию Победы, передает телеканал «78».

Фонтанная система Петергофа включает в себя 147 водоёмов, а ежегодный запуск подразумевает под собой включение всех механизмов одновременно, начиная со знаменитого «Самсона». Специалистам отдела гидротехнических сооружений парка приходится использовать секундомер.

Ранее президент государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов ушел из жизни на 84-м году жизни. Прощание с деятелем культуры прошло 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Его похоронили на Бабигонском кладбище Петергофа.