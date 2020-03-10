Мужчина в Апатитах погиб про попытке извлечь автомобиль из сугроба

В Апатитах Мурманской области местный житель скончался, когда доставал автомобиль из снега. Трагедия произошла 9 марта возле дома №32 на улице Сидоренко.

По данным «ХибинИнформБюро», мужчина помогал другу выдернуть Mercedes из сугроба. Они обратились к проезжавшему мимо водителю грузовика. Буксировочный трос прикрепили к застрявшему автомобилю, но он лопнул во время процедуры. Часть троса отлетела в голову помощнику, сообщает ИА FlashNord. Пострадавшего сразу госпитализировали, но он умер в реанимации.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы.