Путин высоко оценил идею создания парламента «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку идее создания парламентского измерения «нормандского формата». Об этом он сказал на встрече в Кремле во вторник, 10 марта, сообщает «РИА Новости».

Путин также пожелал успехов главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в вопросе создания парламентского измерения «нормандского формата».

«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу [по подключению парламентариев к работе в нормандском формате]», — цитирует главу государства ТАСС.

8 марта украинский лидер Владимир Зеленский назвал «очень сложным» ход переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что ситуация была «заморожена абсолютно» на протяжении трех лет, пока не было встречи в «нормандском формате».

7 марта Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год в случае отсутствия изменений в зоне вооруженного конфликта.

5 марта украинский лидер заявил о передаче списка из 200 пленных членам Минской группы, однако позднее он заявил, что украинская сторона выйдет из «нормандского формата» через год в случае отсутствия развития ситуации в зоне вооруженного конфликта.

1 марта прошли переговоры представителей президентских администраций России и Украины, на которых поднимался вопрос по возобновлению договоренностей по возвращению задержанных граждан.

В последний раз обменный процесс между Киевом и республиками Донбасса состоялся под Горловкой 29 декабря 2019 года. Украина передала 124 гражданина в ДНР и ЛНР. Киеву передали 76 человек.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе. Последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года.