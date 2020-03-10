Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Барселоне возросло до 19

В результате взрыва на химическом предприятии в Барселоне пострадали 19 человек, погиб один. Об этом сообщает портал 20minutos со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось о шести потерпевших. Утверждается, что все раненые получили незначительные травмы, медицинская помощь потребовалась 13 из них. Предположительно, еще один человек пропал без вести.

Инцидент произошел на предприятии Proquibasa 10 марта. По предварительным данным, взорвался один из резервуаров, находившийся под давлением. Погибший находился в непосредственной близости от эпицентра.

Взрывной волной повредило припаркованные неподалеку автомобили. Было принято решение временно отменить запретить общественному транспорту останавливаться в близлежащих остановках.

В Twitter-аккаунте спасателей говорится, что специалисты будут работать на предприятии всю ночь, чтобы предотвратить утечку химических веществ.