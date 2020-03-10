Прямой эфир

Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Барселоне возросло до 19

0
Фото: Twitter.com/FEPOL
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате взрыва на химическом предприятии в Барселоне пострадали 19 человек, погиб один. Об этом сообщает портал 20minutos со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось о шести потерпевших. Утверждается, что все раненые получили незначительные травмы, медицинская помощь потребовалась 13 из них. Предположительно, еще один человек пропал без вести.

Инцидент произошел на предприятии Proquibasa 10 марта. По предварительным данным, взорвался один из резервуаров, находившийся под давлением. Погибший находился в непосредственной близости от эпицентра.

Взрывной волной повредило припаркованные неподалеку автомобили. Было принято решение временно отменить запретить общественному транспорту останавливаться в близлежащих остановках.

В Twitter-аккаунте спасателей говорится, что специалисты будут работать на предприятии всю ночь, чтобы предотвратить утечку химических веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянка погибла во Франции после падения из автомобиля
В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020