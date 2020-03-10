Мэр Биробиджана поручил привести в порядок центральные улицы города

В Биробиджане (Еврейская автономная область) продолжается работа по уборке обочин дорог от мусора. Мэр города Александр Головатый на прошлой неделе поставил задачу привести в порядок центральные улицы областной столицы.

Как сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Биробиджана, задача поставлена перед руководством ООО «Чистый город». Мэр отметил, что коммунальщики продолжают наводить порядок, но работы предстоит еще много. Он попросил жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и не оставлять машины на длительное время у обочин дорог.

По словам Головатого, субботники в городе начнутся, как только окончательно установится теплая погода. К «Месячнику по санитарной очистке города» также присоединятся сотрудники мэрии.

Ранее в марте сообщалось, что из-за аномально теплой зимы месячник по благоустройству в Самарской области стартует раньше срока. Если в обычные годы традиционная уборка территорий стартует 1 апреля, то в 2020 году появилась возможность начать работу раньше.