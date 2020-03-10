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Медведев назвал оправданным отработку своего срока народными избранниками

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «абсолютно оправданным» предложение о том, чтобы депутаты Госдумы и органы, избранные народом, полностью по закону отработали положенный срок. Об этом Медведев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 10 марта.

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Он напомнил, что ранее во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Медведев подчеркнул, что «ни один депутат не проголосовал против этого документа», что, по его мнению, говорит о том, насколько «важны и своевременны» предложенные поправки к Основному закону страны.

По словам зампреда Совбеза, изменения в Конституцию были внесены с «точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе», о чем говорил и президент России Владимир Путин.

«А именно — незыблемости президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России», — заключил Медведев.

Депутаты нижней палаты парламента 10 марта приняли во втором чтении проект закона о внесении поправок к Конституции. В том числе была принята предложенная депутатом Валентиной Терешковой поправка, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых выборах. Путин высказался против продления своих полномочий, назвав поправку нецелесообразной. По его словам, гражданам необходимо гарантировать регулярную сменяемость власти в стране.

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