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«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.

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«Компания «Аэрофлот» готова отстаивать позицию в суде. Кроме того, мы хотели еще раз обратиться к СМИ с просьбой осторожнее относиться к публикации подобных новостей без проверки фактов со ссылкой лишь на источники в социальных сетях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследованием обстоятельств инцидента независимо друг от друга занимались несколько структур: органы внутренних дел, компания «Шереметьево Хендлинг», а также «Аэрофлот» направил ряд запросов в компетентные органы.

Об инциденте, имевшем место 22 января, стало известно через несколько дней. 24 января ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков. Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение.

В СМИ также появлялась информация о том, что Чумаченко уже терял животных при перевозке и в интернете есть негативные отзывы в его адрес.

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