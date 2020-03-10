Дорогу между двумя северными районами отремонтируют в Красноярском крае

В Красноярском крае планируют отремонтировать дорогу Енисейск–Погодаево–Баженово. Это единственная трасса, которая связывает Енисейский и Туруханский районы.

Как сообщает краевое управление автомобильных дорог, специалисты должны отремонтировать участки с 10-го по 12-й км и с 15-го по 20-й км. Рабочие укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В 2020 году должны сдать в эксплуатацию 2 км покрытия. Сдача следующего участка протяженностью 5 км запланирована на конец следующего года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По информации краевого управления, дорогу Енисейск–Погодаево–Баженово регулярно используют сельскохозяйственные предприятия, которые находятся в деревне Анциферово и селе Погодаево.