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Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 25 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичи смогут задать интересующие вопросы мэру города Сергею Собянину 25 марта во время прямого эфира, сообщается на сайте мэра во вторник, 10 марта.

Трансляцию будет вести телеканал «ТВ Центр». Также ее можно посмотреть с 20:00 в этот день на сайте mos.ru в разделе трансляций. Задать вопросы можно будет с помощью соответствующей формы. Для записи потребуется указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему.

Помимо текстовых сообщений есть возможность отправить градоначальнику видеовопрос.

8 марта Собянин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» поздравление для жительниц города с Международным женским днем. Мэр столицы пожелал женщинам в праздничный день много радости, счастья и приятных сюрпризов.

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