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«Яндекс» зарегистрировал международный фонд в калининградском офшоре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Компания «Яндекс» зарегистрировала Фонд общественных интересов в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 10 марта, руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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«Сегодня в составе участников специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирован международный фонд «Фонд общественных интересов», учрежденный публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды)», — приводит агентство слова Лыскова.

В конце декабря в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что планируют изменить корпоративную структуру из-за создания Фонда общественных интересов до конца I квартала 2020 года. Публичные акционеры компании одобрили изменения.

Как сообщали в том же месяце СМИ, основным нововведением станет учреждение нидерландской Yandex N.V. некоммерческого Фонда общественных интересов, который зарегистрируют в Калининградском САР. Фонд получит 0,001% российского «Яндекса».

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно создавать международные фонды в САР на острове Русский в Приморье и острове Октябрьский в Калининградской области.

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