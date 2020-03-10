Ремонт 50 объектов здравоохранения проведут в Ростовской области

В Ростовской области в этом году отремонтируют 50 объектов здравоохранения. Планируется обновить фельдшерско-акушерские пункты, закупить машины скорой помощи и переоснастить медицинские организации оборудованием.

«Развитие медпомощи селам должно быть направлено не только на установку новых ФАПов. Нужно решать и кадровые вопросы», — считает глава региона Василий Голубев. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплачивается субсидия на покупку жилья, передает RostovGazeta.

По данным на 4 марта, в Ростовской области под наблюдением врачей находятся 62 человека из-за подозрения на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19. Речь идет о 59 гражданах России и трех гражданах КНР. В регионе пока нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.