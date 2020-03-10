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Ключи от новых квартир получили 85 семей в селе на Сахалине

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В селе Горнозаводск Невельского района Сахалинской области построили два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили 85 семей.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе правительства Сахалинской области, новостройки возведены за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Одна из пятиэтажек двухсекционная, другая состоит из трех секций.

В квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника и приборы учета. Для маломобильных граждан предусмотрены наружный пандус, внутренний раскладной подъемник и просторный тамбур.

Сельчан поздравили с новосельем министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко и мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник.

Программу переселения активизировали на островах с 2019 года по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко. В прошлом году ключи от новых квартир получили 960 семей, в этом году планируется переселить 2,4 тыс. семей.

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