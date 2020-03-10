В США фондовые биржи открылись ростом после падения

Основные американские фондовые индексы растут на 3,5–4% после вчерашнего падения более чем на 7%. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «РИА Новости».

Индекс Dow Jones по состоянию на 18:30 мск вырос до 23 794 пунктов, индекс NASDAQ — до 7992 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — до 2761 пункта.

Накануне из-за резкого падения цен на нефть мировые фондовые биржи обвалились на 7–8%. По этой же причине пришлось приостановить торги на биржах США после открытия, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что 10 марта в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае этого года торговалась на уровне $38,22 за баррель, сообщает телеканал «360».

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан были согласны только на сокращение в рамках ранее достигнутых договоренностей. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.