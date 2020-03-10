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В армии Финляндии мужчин и женщин временно разместят в общих казармах

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Фото: maavoimat.fi
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Министерство обороны Финляндии проведет эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте сухопутных войск страны во вторник, 10 марта.

Ведомство 18 февраля выпустило приказ, согласно которому эксперимент по совместному проживанию можно будет провести в вооруженных силах страны с 2020 по 2021 год. Постановление вступает в силу с 1 апреля.

Эксперимент будет проходить с мая этого года, участие в нем — добровольное. Каждый согласившийся может отказаться в любой момент, не сообщая о причинах.

Душевые комнаты и уборные по-прежнему будут раздельными.

Цель эксперимента — исследование влияния общего проживания на функциональные способности, групповую устойчивость, скорость обслуживания и результаты обучения.

Сейчас нахождение мужчин и женщин в общих казармах возможно только во время проведения учений или в других исключительных условиях, но не во время прохождения военной службы, отмечает ТАСС. В 1995 году в Финляндии приняли закон, согласно которому для женщин должны быть выделены отдельные помещения.

Отмечается, что с инициативой о совместном проживании неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. В нем считают, что это помогло бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.

Согласно открытым источникам, финская армия насчитывает 280 тыс. человек. Служить в армии должны все граждане страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в течение девяти месяцев. Женщины могут служить на добровольной основе.

В мае 2018 года министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что в стране планируют отказаться от услуг женщин-военнослужащих по соображениями экономии бюджетных денег. Он отмечал, что мера должна принести государству €4 млн в год.

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