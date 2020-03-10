Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за некачественных комплектующих

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен с марта на конец мая из-за обнаружения некачественных комплектующих, сообщил гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко во вторник, 10 марта.

«Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе «Протон-М», — приводит слова Варочко ТАСС.

Ракета-носитель «Протон-М» будет запущена со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Предыдущий пуск «Протона-М» был произведен 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур с метеоспутником «Электро-Л» на борту.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг на зарубежном рынке — российско-американской ILS. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

В 2024 году тяжелый класс ракет-носителей «Ангара» должен полностью заменить ракеты-носители «Протон-М».