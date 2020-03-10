В Томске полицейские ликвидировали нарколабораторию

Правоохранители задержали жителя Томска, который оборудовал нарколабораторию. Об этом сообщается на сайте МВД России во вторник, 10 марта.

«Сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержан 34-летний безработный житель областного центра, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотика в арендованном помещении. Во время обыска было обнаружено и изъято более 3 кг мефедрона, химические реактивы и около 10 кг наркотиков в кристаллах.

«Сбыть наркотики злоумышленник планировал с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет)», — отмечается в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям о покушении на сбыт и о производстве наркотиков.

8 марта колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 кг кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Каким образом преступникам удалось туда поместить кокаин, полицейским еще предстоит выяснить.