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В Томске полицейские ликвидировали нарколабораторию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители задержали жителя Томска, который оборудовал нарколабораторию. Об этом сообщается на сайте МВД России во вторник, 10 марта.

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«Сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержан 34-летний безработный житель областного центра, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотика в арендованном помещении. Во время обыска было обнаружено и изъято более 3 кг мефедрона, химические реактивы и около 10 кг наркотиков в кристаллах.

«Сбыть наркотики злоумышленник планировал с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет)», — отмечается в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям о покушении на сбыт и о производстве наркотиков.

8 марта колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 кг кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Каким образом преступникам удалось туда поместить кокаин, полицейским еще предстоит выяснить.

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