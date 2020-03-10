Фестиваль «Крымская весна» состоится в Челябинске

В Челябинске 15 марта состоится фестиваль «Крымская весна», посвященный годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. На аллеях парка имени Гагарина развернутся праздничные гулянья.

На входе гостей будет встречать музыкальная группа «БДМ», которая исполнит казачьи песни. Здесь же развернется выставка казачьего урожая, пишет 1obl.ru. На центральной аллее парка пройдет гастрономический праздник крымской кухни и продуктовая ярмарка.

Праздничный концерт «Вместе навсегда» откроют солисты Театра оперы и балета имени Глинки, а радовать жителей будут лучшие коллективы Южного Урала.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.