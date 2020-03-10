США отменили запланированную продажу нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США отказалось от запланированной продажи сырой нефти из стратегического резерва в связи с обвалом цен на нефтяном рынке. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя ведомства Джесс Шумански.

«Сейчас неподходящее время для продажи. Министерство продолжает отслеживать ситуацию и оценивать (положение. — Прим. ред.) на мировых рынках нефти, предоставим обновленную информацию по мере изменения ситуации на рынках», — говорится в сообщении.

На торгах 10 марта на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года торговалась на уровне $38,22 за баррель.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.