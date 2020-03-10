В Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка

Оферта, которую предполагалось направить миноритариям Сбербанка при приобретении правительством контрольного пакета акций у ЦБ, будет заменена в законопроекте механизмом акционерного соглашения. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.

«Мы убираем право оферты, которое было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения», — приводит «РИА Новости» слова Макарова.

Он обратил внимание, что в результате сделки меняется лишь юридическое лицо.

«Но очень важно, здесь об этом говорил ЦБ, что мы должны обеспечить преемственность политики, что институты управления останутся без изменения», — добавил Макаров.

Ранее в этот же день Центробанк анонсировал схему продажи акций Сбербанка без предоставления оферты миноритариям. Такой план регулятор принял из-за волатильности на финансовых рынках.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

Сумма сделки по продаже акций, по словам министра финансов России Антона Силуанова, оценивается в 2,5 трлн рублей.

Сейчас ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.