Прямой эфир
Сюжет:

Заболевшие коронавирусом москвичи соблюдали режим изоляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, которые вернулись в Москву из Италии, соблюдали режим изоляции и не посещали работу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца

«Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве», — приводятся ее слова на сайте Мосгорздрава во вторник, 10 марта.

Она отметила, что в столице в максимально сжатые сроки удалось развернуть систему call-центров, которые отвечают на вопросы жителей об инфекции. С момента запуска линии в центры обратилось более 14 тыс. человек.

Около 3 тыс. человек обратились за больничными листами после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им было показано провести 14 дней в изоляции дома.

На сегодняшний день в call-центрах работают 170 человек. Во вторник на «горячую линию» поступило рекордное количество обращений — около 4 тыс.

«Это говорит о том, что наши жители ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих», — сказала Ракова.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

В этот же день стало известно, что в столице появятся горячие телефонные линии, куда смогут обращаться за больничными листами граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Марокко
Собянин сообщил о планах построить новую инфекционную больницу в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020