Заболевшие коронавирусом москвичи соблюдали режим изоляции

Граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, которые вернулись в Москву из Италии, соблюдали режим изоляции и не посещали работу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве», — приводятся ее слова на сайте Мосгорздрава во вторник, 10 марта.

Она отметила, что в столице в максимально сжатые сроки удалось развернуть систему call-центров, которые отвечают на вопросы жителей об инфекции. С момента запуска линии в центры обратилось более 14 тыс. человек.

Около 3 тыс. человек обратились за больничными листами после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им было показано провести 14 дней в изоляции дома.

На сегодняшний день в call-центрах работают 170 человек. Во вторник на «горячую линию» поступило рекордное количество обращений — около 4 тыс.

«Это говорит о том, что наши жители ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих», — сказала Ракова.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

В этот же день стало известно, что в столице появятся горячие телефонные линии, куда смогут обращаться за больничными листами граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.