В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят тему: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ»
12 марта в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссия: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ».
В ходе круглого стола эксперты ответят на вопросы:
- Насколько долго продлится нестабильность на нефтяном рынке?
- Как будет меняться добыча нефти в РФ?
- Ждать ли ускорения инфляции?
- Переживет ли экономика РФ падение цен на нефть и как оно отзовется для простого потребителя?
- Ожидать ли резкого повышения цен на бензин?
Участие в дискуссии примут:
- Виктор Калюжный, экс-министр топлива и энергетики России (1999-2000);
- Константин Симонов, директор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности;
- Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»;
- Нарек Авакян, эксперт по нефтегазовой отрасли;
- Андрей Быков, председатель комитета по лоббистике московской «Деловой России».
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