В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят тему: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ»

12 марта в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссия: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ».

В ходе круглого стола эксперты ответят на вопросы:

Насколько долго продлится нестабильность на нефтяном рынке?

Как будет меняться добыча нефти в РФ?

Ждать ли ускорения инфляции?

Переживет ли экономика РФ падение цен на нефть и как оно отзовется для простого потребителя?

Ожидать ли резкого повышения цен на бензин?

Участие в дискуссии примут:

Виктор Калюжный, экс-министр топлива и энергетики России (1999-2000);

Константин Симонов, директор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности;

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»;

Нарек Авакян, эксперт по нефтегазовой отрасли;

Андрей Быков, председатель комитета по лоббистике московской «Деловой России».

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