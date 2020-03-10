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В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят тему: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ»

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Фото: Global Look Press/Wang Ying/Xinhua
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12 марта в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссия: «Цена на нефть: прогнозы и последствия для экономики РФ».

В ходе круглого стола эксперты ответят на вопросы:

  • Насколько долго продлится нестабильность на нефтяном рынке?
  • Как будет меняться добыча нефти в РФ?
  • Ждать ли ускорения инфляции?
  • Переживет ли экономика РФ падение цен на нефть и как оно отзовется для простого потребителя?
  • Ожидать ли резкого повышения цен на бензин?

Участие в дискуссии примут:

  • Виктор Калюжный, экс-министр топлива и энергетики России (1999-2000);
  • Константин Симонов, директор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности;
  • Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»;
  • Нарек Авакян, эксперт по нефтегазовой отрасли;
  • Андрей Быков, председатель комитета по лоббистике московской «Деловой России».

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