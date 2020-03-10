В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция «МУЛЬТ в кино» возвращает «Союзмультфильм» на экраны кинотеатров»

12 марта в 15:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «МУЛЬТ в кино» возвращает «Союзмультфильм» на экраны кинотеатров». В пресс-конференции примут участие:

Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии им. Горького;

Иван Кудрявцев, генеральный продюсер киножурнала «МУЛЬТ в кино», заместитель генерального директора АО «Цифровое телевидение», директор по киноканалам;

Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» и проекта «МУЛЬТ в кино», руководитель группы каналов «ЦТ Детство».

«МУЛЬТ в кино», которому в марте 2020 года исполняется пять лет, и «Союзмультфильм» представят новую серию «Простоквашино» «Всё включено», которая расскажет о том, как провел свой отпуск Почтальон Печкин. Показы стартуют 14 марта в кинотеатрах 500 городов страны.

В ходе пресс-конференции участники также подведут итоги реализации проекта «МУЛЬТ в кино» и расскажут о своих дальнейших планах. Кроме того, будут озвучены последние новости проектов «Союзмультфильма» («Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Фрош», детективного сериала по сценарию Дарьи Донцовой), премьеры которых также в последствии увидят зрители «МУЛЬТ в кино».

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