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Грэбберсы, дикие и еще пара нормальных: чем удивит Ирландский фестиваль

В нескольких российских городах покажут новейшие фильмы с зеленого острова
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Фото: irishweek.ru
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Феминистки из Дублина, ковбои и алкоголики, сражающиеся с инопланетянами, добрались до российских экранов. Сразу в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — стартует Фестиваль ирландского кино. В столице он пройдет уже в 13-й раз в киноцентре «Октябрь». Зрителям будет представлено более двух десятков фильмов разных форм, жанров и продолжительности.

Картиной открытия фестиваля выбрана черная комедия «Пара нормальных» (Extra Ordinary, также известен под названием «Сверх(НЕ)естественное») о провинциальной 40-летней инструкторше по вождению, обладающей паранормальными способностями. Фильм может похвастаться редчайшим «уровнем свежести» на Rotten Tomatoes: у него 100 % положительных оценок у критиков и зрителей. На премьере «Нормальных» представит зрителям Бэрри Уорд — он сыграл вдовца, который попросил главную героиню помочь избавиться от призрака своей усопшей супруги. Российскому зрителю актер наиболее знаком по сериалам «Гоморра» и «Конец ***го мира».

— Дни показов удачно захватили и пятницу 13-ое, так что часть программы кинофестиваля сконцентрировалась на жанре хоррора, — рассказала «Известиям» директор IRISH WEEK 2020 и Ирландского кинофестиваля Анна Грязнова. — Здесь и подборка короткого метра «Ирландское темное», которую представит специальный гость Джек Рейнор («Солнцестояние», «Трансформеры»), и кровавый вестерн «Вечно молодой» (Never Grow Old) с Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком в главных ролях, и премьерный показ нового фильма Малгожаты Шумовской «Приди ко мне» (The Other Lamb) за месяц до его выхода в прокат. А вообще зрителей ждут в программе фильмы на любой вкус — не только ужастики с изюминкой, но и жанровые находки бурной смеси с узнаваемой ирландской иронией и сатирой, с романтикой и драмой.

Многие фильмы представят их создатели. Так, режиссер Ифа Крихан побеседует со зрителями о своей комедии «Родственник поневоле» (The Last Right). Главного героя указал своим родственником пожилой пассажир самолета, тем более что они однофамильцы, и теперь парню придется потратить много времени и сил, занимаясь семейными делами чужих ему людей. Другую комедию, «Животные» (Animals) из конкурса «Сандэнса», будет обсуждать с московской публикой актер Дермот Мерфи. Это яркая феминистская лента про писательницу Лауру и баристу Тайлер, которые живут душа в душу и делят всё, включая личные проблемы и случайных мужчин. Потом одна из них влюбляется по-настоящему (бойфренда как раз и играет Мерфи), и между подругами намечается разлад, который особенно эффектно проявляется на туманных улицах Дублина.

Кроме того, в программе мрачные, но веселые анимационные короткометражки начинающих и именитых авторов: в сборнике «Фантазии из Ирландии» рассказывается «о преодолении своих страхов и ночных кошмаров». Из других лент отметим комедийный хоррор «Грэбберсы» (Grabbers) о борьбе с инопланетными захватчиками с помощью алкоголя в больших количествах, и историческую драму «Остров безумия» (Arracht) о Великом голоде 1840-х.

Все показы фестиваля пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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