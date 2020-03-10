Премьеры России и Белоруссии проведут переговоры 11 марта в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин 11 марта проведет переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Москве, сообщает во вторник, 10 марта, пресс-служба белорусского правительства.

«Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», — приводит сообщение пресс-службы агентство БелТА.

О проведении рабочей встречи Мишустин и Румас договорились в ходе телефонного разговора 6 марта, основное внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества. Также обсуждалась цифровая повестка Евразийского экономического союза, направленная на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан союза.

В конце января Мишустин оценил потенциал и перспективы договора о Союзном государстве с Белоруссией. Тогда он отметил, что это соглашение позволит улучшить жизнь граждан двух стран и облегчить условия ведения бизнеса.