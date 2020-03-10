Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов создадут на Кубани

В Краснодарском крае появится центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Принять первых педагогов планируется уже в новом учебном году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, предполагается, что в 2020 году свою квалификацию на базе центра повысят свыше 1,7 тыс. педагогов. До конца 2024 года обучение пройдет половина всех преподавателей края, пишут «Кубанские новости».

Центр будет создан в рамках регионального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Он станет структурным подразделением краевого Института развития образования.

Для каждого обратившегося в центр педагога будет создан индивидуальный образовательный маршрут. Специалисты в течение трех лет обеспечат поддержку и сопровождение молодых педагогов в возрасте до 35 лет.

28 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет. Данная инициатива появилась после резонансной истории с убийством аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк Олег Соколов.