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Постпред РФ при ОБСЕ рассказал о борьбе с «антироссийскими бациллами»

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «антироссийские бациллы» распространяются в масштабах, сравнимых с темпами заражения коронавирусом. Об этом он сказал в ходе видеомоста во вторник, 10 марта.

«Хотел сказать насчет антироссийских бацилл в европейском масштабе. К сожалению, они как коронавирус распространяются очень сильно, и пока противоядие им найти очень сложно», — цитирует его «РИА Новости».

Он подчеркнул, что на повестке дня российской дипломатии остаются «искренние попытки» развернуть ситуацию в ОБСЕ в более конструктивное русло, а также поиск тем, которые «объединяли бы нас, а не разъединяли».

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз заразился бациллой вседозволенности США, позволяя себе в одностороннем порядке вводить санкции.

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