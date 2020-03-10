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Два места концентрации ДТП выявили в Тульской области

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В Тульской области выявлены два участка с максимальной концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Анализ провели сотрудники Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, аварийные места выявлены по статистическим данным за последние два месяца. Наиболее часто ДТП происходили в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого, а также на 21 км автодороги Тула – Новомосковск. Об этом сообщают «Тульские известия».

В основном аварии происходили из-за несоблюдения очередности проезда, маленькой дистанции, нарушения требований сигналов светофора. Также ДТП провоцировали пешеходы, переходившие дорогу вне пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что по статистике Госавтоинспекции РФ в 2019 году наибольшее число дорожно-транспортных происшествий фиксировалось по пятницам.

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