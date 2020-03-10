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На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни. Об этом сообщил телеканал «Наш» во вторник, 10 марта.

«Нам никто не запретит петь наши песни. Мы объявляем флешмоб в поддержку Максима Ткачука с Волыни. Поем «Смуглянку» всей Украиной — от Львова и до Донецка! Максим, «Наш» с тобой», — заявила ведущая телеканала.

Ранее, 7 марта, стало известно, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне. Ребенок принял участие в конкурсе Stars of the Albion, посвященном 75-летию Победы, где спел «Смуглянку» в костюме, стилизованном под советскую форму.

Однако политикам от националистической партии «Свобода» выступление мальчика показалось «слишком русским». Депутат Волынского облсовета Александр Пирожик опубликовал на своей странице в Facebook негативные статьи о победителе конкурса.

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