Путин прибыл в Госдуму

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта прибыл в Госдуму, где должен выступить перед депутатами на тему новых поправок в Конституцию страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

О намерении главы государства совершить визит сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, он доложил Путину о дискуссиях по законопроекту об изменении Основного закона страны, после чего тот принял решение выразить депутатам свое мнение по предлагаемым изменениям.

Ранее во вторник Госдума начала рассмотрение законопроекта об изменении Конституции во втором чтении. Депутат Александр Карелин предложил внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент буде иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Депутат Валентина Терешкова выступила с инициативой снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь. Документ также внесен на рассмотрение Госдумы.

Если законопроект о поправках получит одобрение, то его рассмотрение в третьем чтении состоится 11 марта.

В Кремле инициативы депутатов комментировать отказались.

Сам же президент ранее в марте высказывался против отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. По его мнению, в России должна быть гарантирована сменяемость власти, и «для такой страны, как наша, это важно». В январе он приводил пример на советском периоде, отмечая, что практика неограниченного пожизненного руководства страной не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.