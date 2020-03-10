Суд отправил в психбольницу захватившего в заложники семью москвича

Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице во вторник, 10 марта.

Отмечается, что судебная экспертиза признала мужчину лицом, нуждающимся в принудительном лечении, так как на момент преступления он не осознавал опасность своих действий.

«Судом принято решение о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — сказано в сообщении.

В мае 2018 года мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», захватил заложников в одной из квартир на улице Молостовых. Мужчина уверял, что стал жертвой «черных риелторов», которые пытаются выселить его из квартиры. При задержании он ранил себя ножом — ему потребовалась госпитализация.

Впоследствии нападавший признал свою вину и рассказал, что захватил семью и убил супруга потерпевшей на почве личных неприязненных отношений.